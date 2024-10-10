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Клуб коллекционеров Санкт-Петербурга

Добро пожаловать на сайт клуба коллекционеров Санкт-Петербурга

Здесь вы можете получить бесплатную квалифицированную оценку и осуществить продажу предметов коллекционирования, таких как монеты, знаки, банкноты, фарфоровые статуэтки, старинные предметы быта и многих других.

Все приобретаемые нами предметы остаются в личных коллекциях членов клуба. Мы не занимаемся их перепродажей, лишь изредка меняемся между собой.

Это значит, что мы не готовы покупать всё подряд за половину цены, как это делают многочисленные скупки города, но за нужные в коллекцию предметы всегда платим достойную цену.

Какие предметы мы ищем?

Монеты

Золотые монеты всех стран мира от античных до современных

Единственное условие здесь: хорошая сохранность. Монеты должны быть без отверстий и серьезных повреждений. Оценка производится по текущей рыночной стоимости, учитывая редкость и сохранность каждого конкретного экземпляра.

Некоторые примеры золотых монет

Для оценки золотых монет воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-нумизмат.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Серебряные монеты всех стран мира от античных до современных

Единственным критерием, как и с золотыми монетами, является хорошая сохранность. Особенно это касается современных инвестиционных монет и монет с зеркальным полем.

Некоторые примеры серебряных монет

Для оценки серебряных монет воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-нумизмат

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Медные монеты до 1950х годов выпуска

В случае с медными монетами, помимо отсутствия износа в процессе обращения, особенно важно отсутствие коррозии. Это наиболее важный аспект, влияющий на цену, так как медь в неблагоприятной среде сильно подвержена окислению.

Некоторые примеры медных монет

Для оценки медных монет воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-нумизмат.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Монеты СССР 1921-1991 годов выпуска

Эти монеты оцениваем и покупаем строго по списку.

Какие советские монеты мы ищем и готовы купить:

Пол копейки: 1925, 1927, 1928, 1958 годов.

1 копейка: 1925, 1926, 1929, 1930, 1935, 1945, 1951, 1958 годов.

2 копейки: 1925, 1927, 1933, 1935, 1945, 1951, 1958  годов.

3 копейки: 1924, 1927, 1945, 1958, 1965 годов.

5 копеек: 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1945, 1951, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968, 1970, 1971, 1972 годов.

10 копеек: 1921, 1934, 1937, 1938, 1941, 1942, 1944, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968 годов.

15 копеек: 1921, 1934, 1937, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 годов.

20 копеек: 1921, 1950, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 годов.

50 копеек: 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1970, 1971, 1975 годов.

1 рубль: 1921, 1922, 1924, 1966, 1967, 1968, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 годы.

Для оценки советских монет воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-нумизмат.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Знаки

Оцениваем и покупаем знаки в тяжелом металле

Интересуют знаки в бронзе и серебре с закруткой, с номером и без. Алюминиевые значки с булавкой не заинтересуют. Так же интересны награды и знаки об окончании учебных заведений Российской Империи.

Для оценки знаков и наград воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-фалерист.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Банкноты

Производим оценку и выкуп бумажных денег Российской Империи и СССР до 1947 года выпуска включительно

Интересуют банкноты в хорошем состоянии, без надрывов и отсутствующих частей. Иностранные банкноты заинтересуют только если они были выпущены до 1950 года. Современные банкноты не оцениваем и не покупаем.

Для оценки банкнот воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-бонист.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Фарфоровые статуэтки

Оценим и выкупим фарфоровые статуэтки иностранного производства и продукцию заводов СССР, таких как ЛФЗ, Бронницы, ЛФЗИ, Дулёво, Конаково и других.

Интересуют фигуры с персонажами сказок, народов СССР, балерин и других сюжетных композиций.

Для оценки форфоровых статуэток воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Портсигары

Оцениваем и покупаем портсигары из серебра производства Российской Империи и СССР

Портсигары из алюминия не заинтересуют.

Для оценки портсигара воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Шкатулки

Оцениваем и покупаем шкатулки, табакерки, таблетницы из серебра 84 и 86 пробы производства Российской Империи

Так же интересны шкатулки из чугуна (завод Касли). Шкатулки из дерева не заинтересуют.

Для оценки шкатулок воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Столовое серебро

По достоинству оценим и приобретем столовую утварь из серебра 84 и 86 пробы, с эмалями и без

Интересует серебряная посуда производства Российской Империи. Столовое серебро производства СССР, а так же современное, не оцениваем и не покупаем.

Для оценки столового серебра воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Подстаканники

Оцениваем и покупаем подстаканники из бронзы и серебра производства Российской Империи и СССР

С эмалями и без. Подстаканники из алюминия интереса не вызовут.

Для оценки подстаканников воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Прочие предметы до 1917 года

Помимо выше перечисленного мы можем оценить и, при наличии интереса, выкупить прочие антикварные предметы практически по любой тематике

Для оценки прочих предметов до 1917 года воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.

Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.

Оценка производится бесплатно

Сделка по выкупу

Сделка по выкупу может быть произведена в нашем охраняемом офисе в центре Санкт-Петербурга (4-5 минут пешком от метро Сенная площадь) либо в отделении банка в Вашем районе города. Так же специалист может бесплатно приехать и провести сделку у Вас дома. Приятное общение и тактичность при этом прилагаются)

Оплата осуществляется в день обращения наличными либо переводом на Вашу банковскую карту.

Обращение за оценкой в клуб нумизматов Санкт-Петербурга эта гарантия точной не предвзятой оценки, с учетом всех достоинств и недостатков оцениваемого предмета, ведь оценку производит профильный специалист имеющий собственную коллекцию, а значит огромный багаж знаний накопившийся при её формировании.

С Уважением, клуб нумизматов Санкт-Петербурга!

Клуб коллекционеров Санкт-Петербурга