Клуб коллекционеров Санкт-Петербурга

Здесь вы можете получить бесплатную квалифицированную оценку и осуществить продажу предметов коллекционирования, таких как монеты, знаки, банкноты, фарфоровые статуэтки, старинные предметы быта и многих других.

Все приобретаемые нами предметы остаются в личных коллекциях членов клуба. Мы не занимаемся их перепродажей, лишь изредка меняемся между собой.

Это значит, что мы не готовы покупать всё подряд за половину цены, как это делают многочисленные скупки города, но за нужные в коллекцию предметы всегда платим достойную цену.