Клуб коллекционеров Санкт-Петербурга

Здесь вы можете получить бесплатную квалифицированную оценку и осуществить продажу предметов коллекционирования, таких как монеты, знаки, банкноты, фарфоровые статуэтки, старинные предметы быта и многих других.
Все приобретаемые нами предметы остаются в личных коллекциях членов клуба. Мы не занимаемся их перепродажей, лишь изредка меняемся между собой.
Это значит, что мы не готовы покупать всё подряд за половину цены, как это делают многочисленные скупки города, но за нужные в коллекцию предметы всегда платим достойную цену.
Для оценки золотых монет воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-нумизмат.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки серебряных монет воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-нумизмат
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки медных монет воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-нумизмат.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Какие советские монеты мы ищем и готовы купить:
Пол копейки: 1925, 1927, 1928, 1958 годов.
1 копейка: 1925, 1926, 1929, 1930, 1935, 1945, 1951, 1958 годов.
2 копейки: 1925, 1927, 1933, 1935, 1945, 1951, 1958 годов.
3 копейки: 1924, 1927, 1945, 1958, 1965 годов.
5 копеек: 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1945, 1951, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968, 1970, 1971, 1972 годов.
10 копеек: 1921, 1934, 1937, 1938, 1941, 1942, 1944, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968 годов.
15 копеек: 1921, 1934, 1937, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 годов.
20 копеек: 1921, 1950, 1958, 1965, 1966, 1967, 1968, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 годов.
50 копеек: 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1970, 1971, 1975 годов.
1 рубль: 1921, 1922, 1924, 1966, 1967, 1968, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 годы.
Для оценки советских монет воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-нумизмат.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки знаков и наград воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-фалерист.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки банкнот воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист-бонист.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки форфоровых статуэток воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки портсигара воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки шкатулок воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки столового серебра воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки подстаканников воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Для оценки прочих предметов до 1917 года воспользуйтесь удобным для Вас мессенджером из списка ниже и пришлите фото с обеих сторон. Вам ответит профильный специалист.
Нажмите на кнопку удобного Вам мессенджера и автоматически перейдете в приложение из которого можно отправить фото и написать нам. Или добавьте наш номер телефона +79219173134 в телефонную книгу Вашего телефона (в контакты) и напишите нам в ручном режиме.
Оценка производится бесплатно
Сделка по выкупу может быть произведена в нашем охраняемом офисе в центре Санкт-Петербурга (4-5 минут пешком от метро Сенная площадь) либо в отделении банка в Вашем районе города. Так же специалист может бесплатно приехать и провести сделку у Вас дома. Приятное общение и тактичность при этом прилагаются)
Оплата осуществляется в день обращения наличными либо переводом на Вашу банковскую карту.
Обращение за оценкой в клуб нумизматов Санкт-Петербурга эта гарантия точной не предвзятой оценки, с учетом всех достоинств и недостатков оцениваемого предмета, ведь оценку производит профильный специалист имеющий собственную коллекцию, а значит огромный багаж знаний накопившийся при её формировании.
С Уважением, клуб нумизматов Санкт-Петербурга!